Оккупанты наращивают усилия: какая ситуация на шести горячих направлениях фронта — обзор эксперта

По мнению эксперта, в ближайшее время россияне готовятся к вытеснению украинских подразделений из района Клищиевки.

Российские войска "оживились" на Купянском направлении и готовятся к наступательным действиям.

Какова ситуация на шести активных направлениях фронта – рассказал координатор группы "Информационное Сопротивление" Константин Машовец.

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Купянское направление

"Командование группировки войск (УВ) "Запад" противника, очевидно, готовится к возобновлению активных (в смысле — наступательных) действий на указанном направлении. В течение нескольких минувших суток наблюдается определенное оживление, как в передовых подразделениях войск противника на этом направлении, так и в его тактическому тылу", — написал он.

Кроме того, по словам эксперта, противник, по всей видимости, планирует усилить огневую поддержку действий указанных выше сил и средств привлечением к ней дополнительных огневых подразделений артиллерии из состава 744-го самоходного артиллерийского полка 47-й танковой дивизии.

Лиманское направление

Машовец отмечает, что на Лиманском направлении командование 20-й и 25-й общевойсковых армий из состава УВ "Запад" продолжает свои попытки вытеснить украинские войска западнее реки Ч.Жеребец.

"Судя по всему, противник с этой целью, решил расширить полосу своих активных наступательных действий. Только, не понятно, что оно ему даст, если, даже, на узких участках (по направлению на Терны и Ямполевку) достичь поставленных перед собой БЛИЖАЙШИХ целей он не может", — считает эксперт.

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Северское направление

На Северском направлении, по его предположениям, особых изменений не произошло.

"Возможно, относительно наступательных действий ради "наращивания усилий" противник на этом направлении вновь подключит свою 106-ю воздушно-десантную дивизию, вероятнее, по направлению на Выемку и Раздолевку, но пока, судя по всему, они закрепляются в районе с., юго-восточнее Выемки и южнее Раздолевки, "фиксируя" свои недавние достижения, ведь дались они им явно нелегко", — подчеркнул Машовец.

Краматорское направление

Эксперт отмечает, что на Краматорском направлении (район Часов Яр) россияне задействовали 11-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду для наращивания усилий, чтобы пробиться "непосредственно в час".

"Однако пока, насколько я понял, было решено "не ломаться через лес". Ее подразделения были вчера-позавчера активно задействованы на участках наступления 217-го парашютно-десантного полка (пдп) 98-й юд и 102-го мсп 150- мсд (соответственно, по направлению на район "Канал" г.Часов Яр и в районе с.Ивановское)", — говорится в сообщении.

По его мнению, в ближайшее время россияне готовятся к вытеснению украинских подразделений из района Клищиевки.

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Покровское направление

На Покровском направлении командование УВ "Центр" продолжает прилагать "максимум усилий", чтобы реализовать свой "прорыв" в районе с.Очеретино и "попытаться превратить его, по крайней мере, в оперативно-тактический".

Мащевец отмечает, что "главная проблема для российского командования состоит в том, что оно пока не может его расширить".

"Доставка любых предметов материально-технического обеспечения передовым подразделениям 30-й омсбр противника, которая сейчас действует в районе Очеретино (а это жизненно необходимо для них), превращаются для противника в смертельно опасное дело... Особенно для тех, кто этим занимается", — добавил он.

На левом фланге Покровского операционного направления (полоса действия УВ "Центр") попытки подразделений 239-го танкового и 428-го мотострелкового полков 90-й танковой дивизии противника пробиться ЗА Уманское также пока безрезультатны.

Кураховское направление

Машовец утверждает, что на Кураховском направлении оккупантам с помощью интенсивного использования артиллерии удалось продвинуться по направлению к с.Нетайлово.

"Однако, попытки соседних 5-й омсбр (к мотострелковому батальону\мсб) и 110-й омсбр того же 1-го АК развить свой предыдущий успех в южной части Красногоровки и продвинуться в районе Невельского, скажем так, не учитывались особо существенным успехом ...Причем стоит отметить, что бои в Красногоровке носят крайне жесткий характер, а противник подтянул свою артиллерию почти вплотную к самому городу", — подчеркнул эксперт.

На Кураховском направлении командование УВ "Юг" противника преследует следующие цели:

- стремится пробиться, собственно, в Курахово.

- и попутно формирует северный "фас гипотетически-будущей операции против всего Угледарско-Кураховского выступления ВСУ".

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили актуальные новости с фронта.

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