Оккупанты наращивают военное присутствие на острове Змеином: в Минобороны объяснили причину

Оккупанты пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный, чтобы заблокировать морские коммуникации Украины.

Корабли РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изолировать район ведения боевых действий, а также ведут разведку и оказывают огневую поддержку оккупантам на приморском направлении.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Кроме того, россияне усиливают систему ПВО на западном побережье Крымского полуострова. В частности, в районе Черноморское (мыс Тарханкут) развернута батарея зенитно-ракетных комплексов С-300В (три пусковых установки).

Напомним, российские оккупанты прошлые сутки в войне против Украины потеряли еще один корабль.

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