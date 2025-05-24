Оккупанты "нащупывают" слабые места: Трегубов о ситуации на границе Харьковщины

Ситуация на Харьковщине остается неизменной, враг предпринимает попытки продвинуться вблизи границы области / © Getty Images

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У границы Харьковской области фиксировались попытки продвижения россиян, но масштабных атак врага на этом направлении не было. В то же время кафиры активизировались возле Волчанска , но общая ситуация в Харьковской области останутся неизменной.

Об этом сообщил спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона «Единые новости».

По словам Трегубова, россияне только нащупывают слабые места на позициях Сил обороны и активно используют КАБы на линии разграничения. Впрочем, кажется, они пока не намерены расширять плацдарм. В последнее время украинские защитники перехватили несколько штурмовых групп окупантов вдоль границы Харьковщины.

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«Харьковское направление в целом не очень интенсивно относительно других. Если там интенсивность и растет, то это рост в пределах 2-3 боеприкосновений в сутки. Это не сотня, как бывает под Покровском», — заметил спикер.

Он добавил, что в течение мая враг значительно активизировался на Лиманском направлении. Россияне хотят прорваться к реке Жеребец, чтобы закрепиться на позициях у водохранилища.

Трегубов заметил, что россияне часто атакуют небольшими группами штурмовиков на мотоциклах. По его мнению, так они пытаются «проскочить» зону, которая находится под пристальным контролем украинских дронов, чтобы закрепиться поближе к украинским позициям.

Напомним, на Харьковском направлении враг опрокидывает силы между направлениями и перегруппировывается. Но, по мнению эксперта Павла Лакийчука, о стратегическом прорыве речь не идет из-за отсутствия резервов.

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