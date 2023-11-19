"Оккупанты нашли страшное решение": Дикий объяснил, что сорвало наступление ВСУ на левый берег Херсонщины

Украинские войска уже отодвинули ВС РФ на 3-8 километров от Днепра на левобережье Херсонской области. ВСУ преуспевают, но все произошло с задержкой из-за действий оккупантов.

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что происходит на левом берегу Херсона и о том, какие были начальные планы ВСУ.

"Там сейчас плацдарм – это ключевое. Фактически мы сейчас вернулись к тому плану, который был еще в начале лета, и который, к сожалению, пришлось надолго отложить после того, как наши враги подорвали дамбу Каховской ГЭС. Уже теперь можно не делать секрет, что еще в первоначальном плане нашего весенне-летнего наступления был не только прорыв "линии Суровикина" на Запорожье, а начальным планом была высадка на левобережной Херсонщине, создание там плацдарма и действия в тылу всей их оборонной конструкции, которая с этой стороны не защищена", – сказал он.

По данным Дикого, оккупанты подготовили три мощные линии обороны от нашего наступления с севера, но наше наступление с запада на восток не готовы были отбивать.

"К сожалению, они тогда нашли решение — страшное, преступное, но эффективное. Подрыв Каховской ГЭС заставил на три месяца отложить планы, но мы вернулись к этому плану. После очень длительной подготовительной работы, которую делали наши Силы специальных операций, далее в ход пошла морская пехота, и сейчас можно сказать как свершившийся факт, что мы не просто там есть, а что плацдарм происходит, и сбросить обратно в Днепр они нас не смогли. На данный момент есть расширение плацдарма, что было невозможно еще пару недель назад. Теперь наши там воюют на броне, по полной программе. Но есть вопрос расширить плацдарм. Пока это 2-3 километра от собственно берега реки", — добавил он.

Что известно о плацдарме ВСУ на левом берегу Херсона

Вооруженные силы Украины удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области.

Руководитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска в Херсонской области отбросили российские силы на 3-8 км от восточного берега Днепра.

The Wall Street Journal со ссылкой на украинских бойцов сообщило, что оккупанты применяют тяжелые мины, снайперов и тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и авиаудары, чтобы остановить украинские силы на левобережье Днепра.

Накануне стало известно, что оккупанты создают многоуровневую оборону на левом берегу Херсонской области. Также, как считают эксперты, оккупанты заминировали территорию вокруг Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона). В этом населенном пункте позиции удерживают Силы обороны Украины.

Тем временем российские оккупанты в Херсонской области готовятся к очередному "жесту доброй воли". Они уже начали обворовывать дома местных жителей перед бегством. Об этом заявил спикер Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Толоконников.

"В некоторых громадах люди сообщают о том, что оккупанты начали более активно мародерить. Во время ротации есть случаи даже, когда подъезжают целые грузовики к домам, в которых люди не проживают, и просто загружают все подряд. То есть они активно показывают местным, что они подвергаются опасности, что здесь они ненадолго и очень скоро будут убегать", — сказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ закрепились на трех плацдармах на ЛЕВОМ берегу Херсонщины

Читайте также: