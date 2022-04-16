Оккупанты насильно вывезли в РФ более 50 жителей Изюма – горсовет

Местным советуют не контактировать с российскими военными.

Оккупанты продолжают насильно вывозить украинцев в Россию. Известно, что захватчики депортировали в РФ более 50 жителей города Изюм, Харьковская область.

Об этом сообщил начальник отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник.

"Российские оккупанты в сотрудничестве с местными предателями организовали насильную депортацию из города более 50 изюмчан. Автобусы с людьми пересекли границу в пункте пропуска Чугуновка и дальше направились в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Также читайте Россияне передислоцируют войска на изюмское направление: область готова к обороне

Родственников пострадавших простят немедленно сообщить о преступлениях оккупантов в ближайшие отделения полиции, а тем, кто стал жертвой депортации, не давать какую-либо персональную информацию о себе или членах своей семьи, не подписывать никаких документов и не предоставлять никому своих паспортов.

Жителям города советуют избегать каких-либо контактов с российскими оккупантами.

"Победа будет за нами, Изюм непременно будет освобожден Вооруженными Силами Украины от российских оккупантов. Держимся", — говорится в сообщении.

Напомним, почти 100 тысяч украинцев Россия принудительно вывезла в Сибирь, Кавказ и Чечню. Насильственно эвакуированные жители Мариуполя просят подписать документы о том, что их город обстреляли якобы украинские войска.

Читайте также: