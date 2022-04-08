Оккупанты насильно вывезли в Россию 31 тысячу жителей Мариуполя - мэр

Сначала мариупольцев везут в фильтрационные лагеря, а оттуда в РФ.

С начала войны России против Украины оккупанты силой вывезли в Россию 31 тыс. жителей Мариуполя.

Об этом сообщил в мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телепроекта "FREEДОМ".

"По нашей информации, 31 тысяча человек были принудительно вывезены на территорию России или так называемой ДНР. Это уже верифицированные данные", — сообщил мэр.

Известно, что сначала мариупольцев силой везут в фильтрационные лагеря в Новоазовске. Там у горожан снимают отпечатки, всю биометрику и заставляют подписывать разные документы. Оттуда уже отправят в отдаленные уголки РФ.

"Люди ждут там неделями. Фильтрация очень жесткая — снимают отпечатки, всю биометрику. Заставляют подписывать разного рода документы. Особенно жестко подходят к муниципальным сотрудникам или людям, которые были связаны с госорганами. Есть люди, которые готовы дать показания, как их принудительно ночью под дулом автомата заставляли покинуть город в неизвестном направлении. Потом они оказывались в Астрахани, Томске, Тамбове или других городах бедности России", — сообщил мэр Мариуполя.

Напомним, в ночь на 8 апреля в Мариупольском торговом порту российские оккупанты обстреляли ледоколов "Капитан Белоусов", на котором находился гражданский экипаж. В результате обстрела один человек погиб.

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