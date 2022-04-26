Оккупанты насиловали с криками: "Так будет с каждой нацистской шлюхой" — Денисова назвала еще одно проявление геноцида

Оккупанты насиловали с криками: "Так будет с каждой нацистской шлюхой" — Денисова назвала еще одно проявление геноцида

Уполномоченная ВР по правам человека озвучила случаи ужасающих военных преступлений российских военных в Украине.

Изнасилование военными РФ в Киевской области, которые происходили публично для страха других и как наказание "нацистских шлюх", стало еще одним проявлением геноцида против украинцев.

Такое мнение высказала в интервью "Суспільному" уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, среди насильников преобладают молодые люди в возрасте 20-25 лет, которые росли именно во время правления Путина и на его пропаганде. Еще одним показательным моментом является то, что многие преступления были совершены публично.

“Обязательно при других людях и группой. Чтобы видели другие, как издеваются над тем, кого насилуют”, — подчеркнула Денисова.

Омбудсмен считает, что эти преступления были еще одним проявлением геноцида, поскольку насильники во время насилия выкрикивали: "Видишь? Так будет с каждой нацистской шлюхой".

Она также рассказала о шантаже, который применяли оккупанты для насилия. В частности, рассказала об показаниях двух сестер в возрасте 25 и 16 лет, когда старшая уговаривала на коленях не издеваться над младшей. Но мольбы не помогли и в помощи теперь нуждаются обе сестры.

"А когда пять орков при матери насилуют 11-летнего мальчика, как можно это выдержать? А когда насилуют 14-летнюю три орка? Потом, когда освободили Бучу, мама ведет ее к врачу, а тот говорит, что она беременна. И нельзя сделать аборт. Вот что дальше, как вытащить и мать, и этого ребенка?” – приводила примеры Денисова.

Уполномоченная по правам человека рассказала также об 11-летней девочке из Гостомеля, которая не хочет жить и считает себя виновной, потому что не послушалась маму.

“Мама ей запретила выходить [на улицу], а она хотела мамочке сделать что-то такое теплое: нарвать цветы. И здесь — этот насильник. И она помнит только начало, а потом ничего не помнит, только когда ее уже свалили на землю. И плачет”, – рассказала Денисова.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала о сложностях в расследовании дел о совершении российскими военными изнасилований на временно оккупированных территориях Украины.

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