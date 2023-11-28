Оккупанты настолько пытаются защитить Крым, что случайно ослепили спутники: фото

В Крыму из-за шторма боновые заграждения смыло водой, что открывает окно возможностей для ВСУ.

Россияне пытаются исправить ситуацию с защитой флота в Крыму рекордным количеством своих РЭБов, которые ослепляют даже спутниковые SAR-снимки.

Об этом рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире "Эспрессо".

"В Крыму боновые заграждения смыло водой, и это в определенной степени открывает окно возможностей для ВСУ. Но надо учесть, что на спутниковых SAR-снимках, то есть радиолокационных снимках, хорошо видно, как РФ сконцентрировала в бухтах временно оккупированного Севастополя столь мощные средства РЭБ, что они создают освещение на сенсорах спутников SAR. Это пятно такое мощное, что размером с город", — рассказал Катков.

Спутниковый снимок Крыма/SAR-снимок Sentinel 1

По словам главного редактора, аналитики Naval News обратили на это внимание и заметили, что враг во время мощных украинских атак по оккупированному Севастополю включает спуфинг (программа маскируется под другую с помощью фальсификации данных, и тем самым получает незаконное преимущество — ред.) спутниковой навигации.

"То есть за все время ничего подобного не было замечено на территории всего оккупированного Крыма. Именно в Севастополе враг сконцентрировал максимальное количество РЭБ, которые настолько мощны, что ослепляют спутники", — добавил Катков.

Напомним, во временно оккупированном Крыму непогода сыграла против оккупантов. Так, фортификационные сооружения, которые россияне построили на пляжах полуострова, смыло водой.

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