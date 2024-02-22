Оккупанты наступали на Харьковщине: где враг хотел прорвать оборону ВСУ

По информации ОВА, российские атаки были безуспешными.

За прошедшие сутки оккупационные войска трижды пытались наступать в районе Синьковки и Табаевки Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его данным, российские попытки атаковать позиции ВСУ в Харьковской области были безуспешными.

Ситуация с обстрелами в Харьковской области

По данным Синегубова, за сутки 21 февраля артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Синьковка, Двуречная, Ивановка и другие. Авиаудары нанесли по н.п. Милово, Ольховатка, Григоровка, Петропавловка и др.

"В 14:35 с.Ольховатка Купянский район. В результате вражеского обстрела (КАБ) поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала. Около 14:00 в пгт Двуречная Купянского района в результате обстрела погиб 1 гражданский. Все данные и данные обстоятельства устанавливаются. 12:40 совершены минометные и артиллерийские обстрелы с. Ивановка Купянского района. Ранены 52-летний мирный житель", — говорится в сообщении.

Напомним, в американском Институте изучения войны (ISW) оценили новую наступательную операцию ВС РФ.

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