Оккупанты наступают и увеличили активность боевой авиации: Тарнавский назвал направление

Российские оккупанты увеличили активность боевой авиации и количество штурмовых и наступательных действий на Авдеевском направлении.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Российские оккупанты увеличили активность боевой авиации и количество штурмовых и наступательных действий. В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 56 авиационных ударов, провел 68 боевых столкновений и совершил 665 артобстрелов", — говорится в сообщении.

Украинские защитники стойко держат оборону и осуществляют активные действия на определенных направлениях.

По его данным, общие потери врага за прошедшие сутки составляли 431 человек и 42 единицы военной техники. В частности, 4 танка, 8 ББМ, 1 средство ПВО, 10 БПЛА, 18 автомобилей, 1 единица спецтехники. Кроме того, ВСУ уничтожили 3 склада боеприпасов противника.

Ранее аналитики сообщили, что российские войска продвинулись на линии Купянск-Сватово к юго-востоку от Купянска.

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