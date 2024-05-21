Оккупанты наступают из Тульской области: в ВСУ раскрыли, как они "шифруются"

Из Тульской области РФ в Луганскую область под видом гражданских продвигаются до 600 российских оккупантов.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"На одном из направлений враг передвигается на гражданских автомобилях из Тульской области на территорию Луганской. Количество до 600 человек. Цель их — перемещение и комплектование резервов для осуществления дальнейших штурмовых действий как в Донецкой, так и, вероятно, в Луганской областях", — сказал он. он.

Таким образом враг хочет сохраниться, потому что военные машины украинской разведкой с помощью дронов уничтожаются сразу.

"Маскирование под гражданских, имитируемое как якобы эвакуация, позволяет врагу передвигаться, потому что Силы обороны "не ведут огонь по гражданским жителям, эвакуируемым с тех или иных территорий", — указано в сообщении.

Тем временем в Харьковской области оперативная обстановка остается сложной. В то же время Силы обороны смогли стабилизировать ситуацию в Волчанске.

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