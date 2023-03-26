Оккупанты наступают на 4 направлениях, ВСУ уничтожили РЭБ и склад боеприпасов: Генштаб — о ситуации на фронте

Россияне за сутки нанесли один ракетный удар по Украине.

Российские оккупационные войска пытаются наступать на Украину в 4 направлениях. ВСУ уничтожили станцию РЭБ и склад с боеприпасами.

Об этом 26 марта говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Россияне за сутки нанесли 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них, благодаря профессиональным и слаженным действиям, нашими защитниками отражено более 50 вражеских атак", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружена. На территории республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Нововасиловка, Бачевск, Атинское, Волфинское, Миропольское, Покровка, Поповка Сумской области, а также Тимофеевка, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Колодезное, Двуречная, Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка и Веселое. Совершил артиллерийские обстрелы по районам Купянска Харьковской области; Макеевки, Невского, Дибровы, Белогоровки Луганской области, а также Колодцев, Лимана и Выемки в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районе Ивановского Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Васюкивка, Бондарное, Зализнянске, Миньковка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка. Успехов не имел. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял районы Новомихайловки, Угледара и Великой Новоселки Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборонительные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка, Новоандреевка Запорожской области и Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Берислав, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львов, Антоновка, Благовещенское и Днепровское Херсонской области.

"Российские захватчики продолжают нести огромные потери. Это заставляет их обустраивать свои госпитали на территории гражданских медицинских учреждений. Так, в населенном пункте Нововасиловка Приазовского района Запорожской области российские оккупационные войска используют местную больницу, как госпиталь. По состоянию на 25 марта раненых российских захватчиков. Гражданскому населению запрещен доступ к лечебному заведению", — сообщили в Генштабе.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага.

Напомним, ВСУ на юге уничтожили наблюдательный пункт и инженерную технику кафиров.

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