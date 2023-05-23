Оккупанты наступают на 5 направлениях, ВСУ уничтожают склады и оружие: Генштаб — о ситуации на фронте

Российская оккупационная армия пытается наступать на 5 направлениях – на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Эпицентром боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 23 мая.

"В течение этих суток ракетных ударов не было. Впрочем, противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома и административная инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", — сообщили в Генштабе

Оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток произошло 16 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Ситуация на фронте:

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино Черниговской области; Гудовое, Волковка, Новониколаевка и Большая Писаревка Сумской области, а также Стогнии, Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Липцы, Нескучное, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Тополя, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Малая Шапковка, Кондрашовка, Купянск, Табаевка, Берестовое, Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел. Там же нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Хромовое. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Озаряновка и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки. Осуществил артобстрелы по районам населенных пунктов Керамик, Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Пречистовки, осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Золотая Нива и Великая Новоселка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В течение этих суток нанес авиационных ударов по Гуляйполю, Малой Токмачке и Степному Запорожской области, а обстрелял из артиллерии Времовку, Бурлацкое, Новоселку, Зеленое Поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализнычне, Белогорье, Малую Токмачку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотую Балку, Веселое, Казацкое, Львове, Антоновку, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.

"Противник продолжает использовать гражданские медицинские учреждения временно захваченных территорий Украины в собственных целях. Так, Беловодскую центральную району больницу оккупанты превратили в военный госпиталь. В настоящее время медицинское учреждение переполнено российскими оккупантами с ранениями разной степени тяжести", — сообщили в Генштабе.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 3 – по зенитно-ракетным комплексам.

В течение этих суток были уничтожены 4 вражеских ударных БпЛА типа Shahed.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.

Напомним, ВСУ рассказали, с какими проблемами сталкиваются оккупанты на Бахмутском направлении.

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