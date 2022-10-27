Оккупанты наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

Российская армия сосредотачивает усилия на сдерживании действий ВСУ по отдельным направлениям.

Российские войска 27 октября продолжают наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются удержать временно захваченные территории Украины.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Захватчики также обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения и активно проводят воздушную разведку. Российские войска также проводят фортификационное оборудование своих позиций по отдельным направлениям, в частности на левом берегу реки Днепр.

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Вражеская армия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре Украины и жилищам мирных людей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток оккупанты нанесли три авиационных удара и устроили три обстрела из реактивных систем залпового огня.

Напомним, 26 октября президент Владимир Зеленский сообщил о жестких боях в Донецкой области, особенно на Бахмутском направлении и возле Авдеевки. Он отметил, что там командование оккупантов гонит их прямо на смерть.

Что касается ситуации на юге, то уже 27 октября Зеленский сообщил, что самые боеспособные российские войска остаются в Херсоне и не планируют покидать город. Там захватчики рискуют попасть в окружение ВСУ.

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