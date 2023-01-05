Оккупанты наступают на Бахмутском и Лиманском направлениях, а ВСУ приземлили две "птички" врага — Генштаб

Для поддержания наступательного потенциала и восполнения потерь Россия продолжает осуществлять меры по мобилизации.

В ВСУ отмечают, что основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведут наступательные действия в Бахмутском и Лиманском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 5 января.

"В течение суток противник нанес 8 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры сохраняется на всей территории Украины. — говорится в сообщении.

Тем временем украинская авиация в течение суток нанесла:

15 ударов по районам сосредоточения противника,

а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

Ситуация по другим направлениям фронта

Оккупанты безуспешно пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Вместе с тем захватчики обстреливают позиции наших войск и гражданские объекты вдоль всей линии столкновения.

На Слобожанском направлении огневого поражения потерпели районы Старицы, Огурцового, Волчанская, Устиновки и Фиголовки Харьковской области. На Купянском направлении под огневое влияние попали Двуречная, Ольшана, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении вражеские обстрелы фиксировались в Макеевке, Площадке, Кузьмино и Диброве Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Спорное, Берестово, Белогоровку, Веселое, Соледарь, Красную Гору, Бахмут, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Северное, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области. На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении противник обстрелял Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области.

В Запорожском направлении под огонь вражеской артиллерии попали районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожье и Никополь Днепропетровской области. В Херсонском направлении противник не прекращает террора мирного населения. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане Чернобыевки и Херсона.

Новая потенциальная волна мобилизации в России

Военно-политическое руководство российской федерации принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе текущего года. В Генштабе не исключают, что в РФ примут решение о полном запрете пересечения государственной границы мужчинам призывного возраста.

Продолжается принудительная паспортизация населения на временно оккупированных и занятых территориях Луганской области. Так, банковские учреждения оккупированного региона требуют для оформления платежных карт паспорта российской федерации.

Напомним, российский президент-диктатор Владимир Путин 5 января отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу о прекращении огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине на Рождество.

Взрывы в Крыму, Больше оружия, Рейв в Лавре – Новости на утро 5 января

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