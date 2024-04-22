Оккупанты наступают на Часов Яр с трех сторон: украинский военный рассказал о ситуации

Оккупационные войска применяют в этом направлении все имеющиеся силы и средства.

Российские войска двигаются на Часов Яр с трех сторон — со стороны Богдановки, фронтально со стороны Хромового и Ивановского, которое еще частично под контролем ВСУ.

Об этом сообщил заместитель командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБР Олесь Маляревич в эфире Эспрессо.

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"Под Богдановкой тоже наши защитники достаточно мощно держатся. По центру россияне немного добежали до места, где канал переходит в трубы (канал Северский Донец-Донбасс имеет отрезки, где вода идет в трубы – ред.), и пытаются там закрепиться, но все, кто туда добегают, уничтожаются. Эта территория сейчас очень такая серая зона", — рассказал он.

По его словам, оккупационные войска применяют в этом направлении все имеющиеся силы и средства.

Также врагом применяются дроны, пехотные подразделения при поддержке техники. Бывают идут просто пехотные подразделения. Например, несколько дней назад ночью два кафира что-то копались в этой серой зоне. Сбросили им одну бомбу, вторую, а они продолжали копаться. психотропными средствами? Потому что я не знаю, как живой человек после того, мог не спрятаться", — заметил Маляревич.

Напомним, по данным офицера НГУ, россияне продолжают атаковать окрестности Часов Яра.

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