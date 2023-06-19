Оккупанты наступают на четырех направлениях: Генштаб сообщил подробности

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 24 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Купянском направлении враг совершал наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, но успеха не имел.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка.

На Лиманском направлении враг совершал наступательные действия в направлении Спорного, но успеха не имел.

На Бахмутском направлении противник совершал безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки.

На Авдеевском направлении агрессор нанес авиационный удар у города Авдеевка.

На Шахтерском направлении враг совершал наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара Донецкой области. Успеха не имел.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает совершать оборонные действия.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Поражен зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками были уничтожены вражеский вертолет Ка-52, три иранских ударных дрона типа Shahed и еще семь разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, четыре зенитно-ракетных комплекса, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два состава боеприпасов.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины продвигаются под Авдеевкой Донецкой области. Также украинские военные преуспевают в Запорожской области.

Читайте также: