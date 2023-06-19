Оккупанты наступают на четырех направлениях: Генштаб сообщил подробности

ВСУ отразили все вражеские атаки.
Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 24 боевых столкновения.
Об этом сообщил Генштаб.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
На Купянском направлении враг совершал наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, но успеха не имел.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка.
На Лиманском направлении враг совершал наступательные действия в направлении Спорного, но успеха не имел.
На Бахмутском направлении противник совершал безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки.
На Авдеевском направлении агрессор нанес авиационный удар у города Авдеевка.
На Шахтерском направлении враг совершал наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара Донецкой области. Успеха не имел.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает совершать оборонные действия.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Поражен зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками были уничтожены вражеский вертолет Ка-52, три иранских ударных дрона типа Shahed и еще семь разведывательных БпЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, четыре зенитно-ракетных комплекса, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два состава боеприпасов.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины продвигаются под Авдеевкой Донецкой области. Также украинские военные преуспевают в Запорожской области.
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