Оккупанты наступают на Донбассе, а ВСУ возобновили позиции возле Северска и Покровска — ISW

Силы обороны Украины восстановили ранее утраченные позиции вблизи Северска и Покровска. Однако фиксируется продвижение оккупантов вблизи Кременной, Курахово и на Покровском направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В Курской области на главном украинском плацдарме 9 ноября продолжались бои, но не было подтвержденного продвижения в этом районе ни у одной из сторон.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в районе Старой Сорочины и якобы отразили Погребки и Орловку во время усиленного механизированного штурма размером во взвод, но в ISW не обнаружили подтверждения.

Бои продолжались в районах Дарьино, Николаево-Дарьино, Леонидово, Новоивановки, Зеленого Пути, возле Новой Сорочины и Старой Сорочины, Мартыновки и Плехова.

Силы обороны Украины недавно восстановили утраченные позиции на Северском направлении. Опубликованные 8 ноября геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ восстановили ранее утраченные позиции в северной части Белогоровки.

Российский военкор утверждал, что войска продвинулись в 1,5 км от Ивано-Даровки, но в ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

8 и 9 ноября русские оккупанты наступали в районе Верхнекаменского и Белогоровки.

Напомним, в последнее время оккупанты усилили давление на Курахово, в том числе по новым направлениям, которые ставят под угрозу логистику в город. Для этого враг привлек огромное количество ресурсов на нескольких участках фронта.

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