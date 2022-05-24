Оккупанты наступают на Донбассе и готовятся к атаке на Харьковщине: главное из вечерней сводки Генштаба

Оккупанты наступают на Донбассе и готовятся к атаке на Харьковщине: главное из вечерней сводки Генштаба

Генеральный штаб ВСУ рассказал обо всех важнейших событиях на фронте за последние сутки.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 18:00 24 мая по поводу российского вторжения.

Донбасс

"Жарче" всего — на Донбассе, где оккупанты наступают и пытаются прорвать украинскую оборону.

На Донецком направлении россияне продолжают активные наступательные действия пытаются прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

На этом же направлении оккупанты нанесли авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в Краматорске, Лимане и Славянске.

На Лиманском направлении противник активизировал ведение боевых действий. При поддержке артиллерии и авиации враги наступают в направлении Лимана.

На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, россияне наступают в направлении Северодонецка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник наступает в районах населенных пунктов Липово и Белогоровка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наносили удары штурмовой и армейской авиацией. В то же время армия РФ не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Песков и Марьинки.

Харьковщина

На Харьковском и Славянском направлениях враг активных действий не проводил, вел разведку и проводил мероприятия по созданию благоприятных условий для восстановления наступления.

Россияне произвели артиллерийский обстрел украинских подразделений в районе Циркунов. Также противник провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека, понес потери и отошел.

На Слобожанском направлении подразделения противника сосредоточили главные усилия на удержании занятых позиций.

Север

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Сиверском направлении враг продолжает принимать меры по прикрытию участка украинско-российской границы и оборудованию опорных пунктов на территории Брянской области. Агрессор нанес авиационные удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сумской области.

Юг