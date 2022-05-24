Оккупанты наступают на Донбассе и готовятся к атаке на Харьковщине: главное из вечерней сводки Генштаба

Генеральный штаб ВСУ рассказал обо всех важнейших событиях на фронте за последние сутки.
В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 18:00 24 мая по поводу российского вторжения.
Донбасс
"Жарче" всего — на Донбассе, где оккупанты наступают и пытаются прорвать украинскую оборону.
На Донецком направлении россияне продолжают активные наступательные действия пытаются прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.
На этом же направлении оккупанты нанесли авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в Краматорске, Лимане и Славянске.
На Лиманском направлении противник активизировал ведение боевых действий. При поддержке артиллерии и авиации враги наступают в направлении Лимана.
На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, россияне наступают в направлении Северодонецка, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении противник наступает в районах населенных пунктов Липово и Белогоровка.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наносили удары штурмовой и армейской авиацией. В то же время армия РФ не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Песков и Марьинки.
Харьковщина
На Харьковском и Славянском направлениях враг активных действий не проводил, вел разведку и проводил мероприятия по созданию благоприятных условий для восстановления наступления.
Россияне произвели артиллерийский обстрел украинских подразделений в районе Циркунов. Также противник провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека, понес потери и отошел.
На Слобожанском направлении подразделения противника сосредоточили главные усилия на удержании занятых позиций.
Север
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
На Сиверском направлении враг продолжает принимать меры по прикрытию участка украинско-российской границы и оборудованию опорных пунктов на территории Брянской области. Агрессор нанес авиационные удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сумской области.
Юг
В Южнобужском направлении россияне активных боевых действий не проводили. Захватчики обстреливали украинские войска из минометов, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и вели контрбатарейную борьбу, проводили мероприятия по инженерному и логистическому обеспечению своих войск.
Оккупанты также нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Николаевка.
Крым
В оккупированном Крыму противник формирует резервные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины.
Оккупанты продолжают нарушать права граждан Украины на временно занятых территориях — препятствуют свободному передвижению и создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса.
Ранее президент Владимир Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с Россией.
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