Оккупанты наступают на Донбассе, ВСУ бьют в ответ: появилась новая карта боевых действий

Враг пытается прорвать украинские позиции и в Донецкой области, и в Луганской области.

Российские войска дальше пытаются наступать на Донбассе, однако им не удается прорвать оборону украинских войск.

Об этом свидетельствуют данные новой карты боевых действий в Украине на 6 декабря, опубликованной Минобороны Британии.

Как уточнили в британской разведке, оккупанты продолжают попытки прорвать позиции ВСУ в районе Сватового и Кременной в Луганской области, а также возле Бахмута Донецкой области. Однако эти попытки захватчиков не увенчаются успехом.

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В то же время защитники Украины пытаются оттеснять врага, нанося контратакующие удары.

Что касается ситуации на других участках фронта, то она остается неизменной. Силы обороны Украины на Херсонщине и Запорожье наносят точные удары по тылу противника.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine – 06 December 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/b7WmG8X6Ww — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 6, 2022

Напомним, аналитики американского Института изучения войны анонсировали 4 декабря ускорение наступательных операций на востоке с наступлением морозов.

Эти же аналитики информировали, что в Донецкой области захватчики продолжают атаки на позиции украинских военных в районе Бахмута и Авдеевки.

Заметим, по информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские войска стянули очень много средств в районе Сватового. Чиновник предполагает, что у врага может быть "сумасшедшая идею" контрнаступления на Купянск Харьковской области.

Новая тактика россиян, нехватка снарядов и наступление из Беларуси - Александр Сырский в ТСН

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