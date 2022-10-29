Оккупанты наступают на двух направлениях: в Генштабе ВСУ рассказали, где именно

Россияне наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также обстреливают критическую и гражданскую инфраструктуру.

Российские оккупационные войска пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании сил обороны на отдельных направлениях и не прекращают ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ 29 октября.

Враг также продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

В Генштабе также рассказали, что вражеская армия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 5 ракетных и 7 авиационных ударов, совершил более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы более 15 населенных пунктов. В частности, Славянск и Северск Донецкой области и Новоалександровка Херсонской области.

Напомним, что в субботу, 29 октября, Воздушные силы ВСУ сбили ракету россиян "Искандер-К", выпущенную в направлении Запорожья.