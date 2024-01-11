Оккупанты наступают на Купянском направлении: ВСУ о ситуации на фронте

Российские оккупационные войска продолжают наступать на Купянском направлении в Харьковской области. Впрочем, захватчики несут значительные потери в технике и личном составе.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо.

"Вблизи Синьковки (возле Купянска – Ред.), где продолжаются бои, вчера наши защитники отразили пять атак. Мы уже просто наблюдаем и видим, что российские оккупанты наступают той же дорогой с помощью танков, БМП, пехоты. Их там уничтожают. И неоднократно", — подчеркнул он.

По словам Фитьо, на этом участке фронта уже возникла "стоянка" сожженной техники оккупантов. Он отмечает, поэтому ВСУ будут дальше наблюдать за тем, будет ли враг, несмотря на это, продолжать наступать.

"С военной точки зрения, зная, что тебя там уничтожат и пускать людей в эту атаку... Пожалуй, для российского командования привычно так поступать. В принципе пусть эту тенденцию продолжают", — отмечает Владимир Фитьо.

Как сообщалось, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупационная армия РФ не оставляет попыток продвинуться в направлении Купянска. Однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал россиян.

Следует заметить, что ранее The Telegraph опубликовало статью о том, что 15 января 2024 года Россия может начать новое наступление под Харьковом. Якобы оккупационная армия готовится к масштабной атаке на Купянск и прилегающие территории. Украинская разведка подтверждает, что накопление сил и средств врага на Купянском направлении.

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