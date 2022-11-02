Оккупанты наступают на трех направлениях: в Генштабе ВСУ рассказали, где именно

Российские оккупанты сосредоточивают усилия на сдерживании украинских военных, а также обстреливают критическую и гражданскую инфраструктуры.

Оккупанты пытаются вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ 2 ноября.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что войска врага обстреливают подразделения сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку. Оккупанты продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В Генштабе сообщили, что в течение текущих суток противник нанес 1 ракетный и 12 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Ночью враг снова атаковал объекты инфраструктуры Украины ракетами и иранскими ударными БпЛА "Шахед-136" в районах более 15 населенных пунктов. Среди них — Кременчуг Полтавской области, Угледар и Водяное в Донецкой области и город Смела Черкасской области", — заявили они .

Напомним, в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что на Донбассе обостряется ситуация, оккупанты атакуют на Донетчине с 3 направлений вблизи Угледара.