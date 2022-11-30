Оккупанты наступают возле Бахмута, ВСУ поразили позиции врага на Запорожье: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за эти сутки.

Российские оккупанты осуществляют инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, а на Бахмутском направлении продолжают вести наступательные действия.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 29 ноября.

Россияне перемещают свой личный состав и военную технику для комплектования подразделений, понесших потери.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. На полигонах Беларуси продолжается подготовка отдельных подразделений оккупантов.

На Сиверском направлении россияне из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Середина Буда, Белополье, Будки и Краснополье Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать военные подразделения в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрилеча, Глубокое, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка, Петро-Ивановка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону. Из танков и разнокалиберной артиллерии они обстреляли районы населенных пунктов Первомайское, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестово и Дружелюбовка Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Невское и Краснопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают наступательные действия. Обстрелам подверглись объекты в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клещиевка, Северное, Железное и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении захватчики пытаются улучшить тактическое положение. Огневому поражению из танков и артиллерии разных типов подверглись районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Артиллерийскому огневому поражению подверглись районы Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Великой Новоселки в Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты также обороняются. Они обстреляли районы населенных пунктов Загорное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области. Под непосредственное огневое поражение попал город Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг ведет позиционную оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск. Захватчики не прекращают обстрелы пригородов и Херсона.

Ракетные и авиаудары РФ

За сутки оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам Камышевахи Запорожской области. Совершили 20 авиаударов по позициям наших войск, а также по населенному пункту Белогорье Запорожской области. Кроме того, обстреляли из реактивных систем залпового огня Херсон.

Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

Украинская авиация и артиллерия бьют в ответ

В Запорожской области подтверждено поражение подразделений противника в течение 28-29 ноября. Так, в районе Инженерного, Пологов и Токмака потери оккупантов составили около 100 человек ранеными, уничтожено 5 единиц военной техники.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов россиян.

Украинские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, ВВТ (вооружение и военная техника) противника и важный объект оккупантов.