Оккупанты натягивают на себя желтые ленты, чтобы обмануть украинских воинов: как их различить

Оккупанты натягивают на себя желтые ленты, чтобы обмануть украинских воинов: как их различить

Враг пытается ввести в заблуждение ВСУ.

Российские оккупанты, которые в ночь на 24 февраля напали на Украину и продолжают свою агрессию, убивая мирное население, прибегают к новым уловкам. Россияне пытаются ввести в заблуждение украинские войска, отмечая себя желтой лентой на рукаве.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, отмечается, что российские оккупанты с целью введения в заблуждение украинских защитников начали обозначать себя желтой лентой на рукаве.

Однако для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу.

Генштаб Вооруженных сил призывает украинцев быть бдительными.

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