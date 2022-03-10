Оккупанты натягивают на себя желтые ленты, чтобы обмануть украинских воинов: как их различить

Враг пытается ввести в заблуждение ВСУ.
Российские оккупанты, которые в ночь на 24 февраля напали на Украину и продолжают свою агрессию, убивая мирное население, прибегают к новым уловкам. Россияне пытаются ввести в заблуждение украинские войска, отмечая себя желтой лентой на рукаве.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В частности, отмечается, что российские оккупанты с целью введения в заблуждение украинских защитников начали обозначать себя желтой лентой на рукаве.
Однако для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу.
Генштаб Вооруженных сил призывает украинцев быть бдительными.
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