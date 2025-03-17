Оккупанты научились уклоняться от зенитных дронов: как это выглядит на практике

Враг в поиске защиты своих разведывательных БПЛА от зенитных дронов, похоже, вышел на оптимальное для себя решение.

После того, как Силы обороны начали успешно использовать зенитные FPV-дроны против российских разведывательных беспилотников, таких как Zala или Орлан, враг начал обсуждать и искать способы, как можно защитить свои разведывательные дроны, так как зенитные FPV стали очень эффективным решением, благодаря которому удалось сбить сотни вражеских беспилотников.

Об этом пишет российский портал Defense Express.

В конце концов враг начал придумывать средства противодействия, сначала на уровне теории, размышляя о том, можно ли эффективно защититься от зенитных FPV-дронов с помощью детекторов FPV-дронов или маломощных средств радиоэлектронной борьбы.

А впоследствии российские оккупанты начали реализовать свои идеи на практике, в частности ставить камеры заднего обзора, благодаря которым в теории оператор дрона должен заранее увидеть угрозу и отреагировать на нее. Демонстрировали ли такие "гениальные" решения как "раскраски", когда россияне на беспилотник наносили опознавательные знаки Воздушных сил Украины.

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Несмотря на несуразность некоторых попыток, в общем-то решисты довольно быстро пришли к интересному решению на базе машинного зрения и искусственного интеллекта автоматически делать виражи для уклонения от украинских зенитных дронов. Впоследствии уже в этом году появилось видео с трофейной Zala, оснащенной такой системой "уклонения", которую изучали специалисты лаборатории Scream Industries.

В то же время, как сейчас рассказывает специалист Сергей "Флэш" Бескрестнов, россияне начали выпускать свои разведывательные дроны Zala уже с серийно встроенной системой уклонения от зенитных FPV-дронов.

"Упала одна Zala-"уклоняемость", которая уклонялась от дрона-перехватчика. На борту она имеет CSI-камеру со шлейфом, имеет подключение по HDMI, это конвертор соответственно. Имеет отдельное питание. Также у старых моделей подключался только центральный дневной или ночной модуль для 2-й камеры. дронов, которые перехватывают", — рассказывают в Scream Industries.

Специалисту также удалось пообщаться с украинскими военными и в частности показать видео, как работает эта система на практике – на видео выше вражеский БПЛА успешно совершает маневр, когда наш зенитный дрон пытается его атаковать. По предварительным оценкам, пока рано оценивать, насколько эффективным может быть такое решение, в то же время стоит отметить, что рашисты действительно смогут на какой-то процент снизить потери своих "крыльев" от наших зенитных FPV-дронов.

Одним из решений против такой защиты, как отмечает Флэш, может быть использование машинного зрения уже на наших FPV-дронах. Также промежуточным вариантом может быть применение большего количества зенитных дронов по одной цели. Решением также могут быть FPV-дроны с дробовиком.

Напомним, в ночь на 17 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ. Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы.

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