Оккупанты назначили "генерального прокурора ЛНР": ему сообщили о подозрении (фото)

Мужчина добровольно занял должность на оккупированной территории.
Назначенному оккупантами "генеральному прокурору ЛНР" сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Так, подозреваемый вступил в должность в незаконно созданной на временно оккупированной территории Луганской области "прокуратуре ЛНР".
Возглавляя этот так называемый правоохранительный орган после полномасштабного вторжения России в Украину предатель активно поддерживает вооруженную агрессию оккупантов, проводит брифинги и награждает работников "прокуратуры ЛНР" как "генеральный прокурор". Досудебное расследование по этому делу продолжается.
Напомним, депутату Херсонского областного совета объявили о подозрении в осуществлении коллаборационной деятельности. После полномасштабного вторжения мужчина согласился на сотрудничество с представителями России.
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