Оккупанты назначили "генерального прокурора ЛНР": ему сообщили о подозрении (фото)

Оккупанты назначили "генерального прокурора ЛНР": ему сообщили о подозрении (фото)

Мужчина добровольно занял должность на оккупированной территории.

Назначенному оккупантами "генеральному прокурору ЛНР" сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Так, подозреваемый вступил в должность в незаконно созданной на временно оккупированной территории Луганской области "прокуратуре ЛНР".

Также читайте За сутки из Украины выехали 35 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

Возглавляя этот так называемый правоохранительный орган после полномасштабного вторжения России в Украину предатель активно поддерживает вооруженную агрессию оккупантов, проводит брифинги и награждает работников "прокуратуры ЛНР" как "генеральный прокурор". Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Напомним, депутату Херсонского областного совета объявили о подозрении в осуществлении коллаборационной деятельности. После полномасштабного вторжения мужчина согласился на сотрудничество с представителями России.

Молотком убивал людей: кем является отец предателя Ильи Кивы

Читайте также: