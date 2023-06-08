Оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС: Генштаб — о новостях с фронта

Оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике. В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе ВС РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество.

В то же время, во вторник, 6 июня, произошла массовая эвакуация гражданского населения из города Каховка, во время которой люди использовали собственный автомобильный транспорт. Вместе с гражданским населением эвакуационными маршрутами воспользовались российские оккупанты. При таком перемещении захватчики использовали местных жителей в качестве живого щита.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 8 июня.

О ситуации на фронте

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К величайшему сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки противник нанес авиационный удар в районе Стрелочной Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка Черниговской области; Нововасиловка, Волфин, Рожковичи, Волковка, Яблоновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Мороховец, Тернова, Старица, Волчанск, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугуновка и Милово в Харьковской области.

враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки противник нанес авиационный удар в районе Стрелочной Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка Черниговской области; Нововасиловка, Волфин, Рожковичи, Волковка, Яблоновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Мороховец, Тернова, Старица, Волчанск, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугуновка и Милово в Харьковской области. На Купянском направлении за прошедшие сутки армия РФ нанесла авиационные удары в районе Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополе, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

за прошедшие сутки армия РФ нанесла авиационные удары в районе Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополе, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области. На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Заречного, Ямполевки, Белогоровки, Северска, Звановки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Веселого и Никифоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Заречного, Ямполевки, Белогоровки, Северска, Звановки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Веселого и Никифоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении россияне вели наступательные действия по направлениям Орехово-Василовки, Ивановского и Северного, успеха не имели. Нанесли авиаудары в районах Дилиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Торецк, Северное Донецкой области.

россияне вели наступательные действия по направлениям Орехово-Василовки, Ивановского и Северного, успеха не имели. Нанесли авиаудары в районах Дилиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Торецк, Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления в направлении населенных пунктов Авдеевка и Первомайское. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

противник предпринял неудачную попытку наступления в направлении населенных пунктов Авдеевка и Первомайское. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери. В то же время, враг нанес авиационные удары по Красногоровке, совершил артиллерийские обстрелы Украинского, Острого, Максимильяновки, Георгиевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

наши защитники отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери. В то же время, враг нанес авиационные удары по Красногоровке, совершил артиллерийские обстрелы Украинского, Острого, Максимильяновки, Георгиевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Шахтерского. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времовка Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Шахтерского. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времовка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают вести оборонные действия. Нанесли авиационные удары в районах Новополь Донецкой области, Ольговское, Полтавка Запорожской области. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Токаревка, Садовое, Белозерка Херсонской области и города Херсон.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Ответ ВСУ

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

За прошедшие сутки нашими защитниками были уничтожены 4 вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 1 радиолокационную станцию противника.