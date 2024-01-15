Оккупанты не добьются успеха во время запланированного наступления — ISW

Российские захватчики готовятся к наступлению на востоке и юге Украины в ближайшие недели. Однако вряд ли им удастся добиться успехов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что в последнее время в СМИ появилась информация о якобы подготовке агрессором наступления после того, как на востоке и юге Украины замерзнет земля. Ориентировочно называется период между 12 января и 2 февраля.

Минусовые температуры в Украине, по всей видимости, сдерживают операции на фронте. В то же время у России нет достаточного количества живой силы для проведения широкомасштабного наступления, а существующая группировка захватчиков позволяет лишь осуществлять локальные тактические маневры.

"ISW продолжает оценивать, что, несмотря на зимние погодные условия и состояние местности, российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать или интенсифицировать локальные наступательные операции на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу. По данным ISW, российские войска не смогут совершить оперативно значимые прорывы", — говорится в отчете.

Напомним:

Аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 9 января сообщили, что в России заговорили о широкомасштабной наступательной операции на Харьковщине для создания 15-километровой "буферной зоны".

Эксперты считают, что призывы к широкомасштабному наступлению на Харьков — хитрый маневр россиян, чтобы отвлечь украинские силы от возможного вмешательства на Купянском направлении.

5 января западные СМИ писали, что ВС РФ могут начать новое наступление под Харьковом в середине января. По словам журналистов, целями недавних воздушных атак оккупантов были как гражданские здания, так и рассматриваемые военные позиции "как подготовка к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели".

Что известно о возможности повторного наступления РФ на Украину

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что российские войска могут попытаться осуществить масштабное наступление на Украину в январе-феврале. По его словам, об этом может свидетельствовать подготовка российских призывников, перебрасывание техники и ряд других признаков.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также отметил, что у него нет сомнений, что "военные РФ снова пойдут на Киев". По его словам, стратегическая задача Украины — подготовиться к обострению войны, которое может произойти в конце января или весной.

Институт изучения войны сообщил, что российское военно-политическое руководство формирует условия для проведения наступления в ближайшие месяцы.

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