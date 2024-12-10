Оккупанты не хотят идти на штурм в Херсонской области: что они делают

В Херсонской области российские военные ломают свои лодки, чтобы избежать штурма островов Днепра.

Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ".

"Солдаты намеренно ломают моторы, пробивают резиновые лодки и даже передают координаты Силам обороны Украины о расположении лодочных баз и запасов топлива", – говорится в сообщении.

По словам партизан, в 126-й отдельной бригаде береговой обороны ВС РФ зафиксировано три служебных расследования, связанных с саботажем. Что явилось для российского командования настоящей проблемой.

Они призывали и других российских военных последовать их примеру.

"Такое простое действие, как повреждение лодки, может спасти вас от неизбежной смерти. Эти острова вам не нужны, а выполнение приказов командования это путь в один конец", — подытожили партизаны.

Напомним, русская армия пытается переместиться на правый берег реки Днепр в Херсонской области. Врагу это может удаться, однако большая полномасштабная высадка маловероятна.

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