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Оккупанты не имеют никакого успеха на востоке Украины — Генштаб

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Оккупанты не имеют никакого успеха на востоке Украины — Генштаб

Российская оккупационная армия не имеет успеха на востоке Украины. / Фото: Associated Press

Россияне провели безуспешные атаки у Марьинки и Авдеевки.

Российская оккупационная армия не имеет никакого успеха на востоке Украины. У россиян значительные потери на этом участке фронта.

Об этом заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Павел Ковальчук.

По его словам, украинские Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

"На Бахмутском направлении Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. Трудные бои продолжаются", — сообщил спикер.

Украинские войска успешно отбили атаки оккупантов в северной и центральной частях Марьинки и Авдеевки Донецкой области. Ковальчук сообщил, что враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике

Кроме того, ВСУ продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях, наносят значительные потери российским оккупантам, закрепляются на занятых позициях.

Напомним, аналитики ISW в своем новом отчете сообщили, что ВСУ продвинулись по нескольким направлениям. Силы обороны 3 августа продолжали контрнаступательные операции в Бердянском (район границы Запорожско-Донецкой области) и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях. Кроме того, ВСУ продолжают наступление на Бахмутском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
359
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