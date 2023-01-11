Оккупанты не контролируют Соледар и не могут окружить Бахмут – ISW

Если россиянам и удастся захватить Соледар, это не будет означать, что они смогли окружить Бахмут.

Российские захватчики не контролируют Соледар в Донецкой области. Даже если бы оккупанты сумели захватить город, то они все равно не смогли бы окружить Бахмут.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

"ISW только 10 января наблюдала визуальное подтверждение присутствия сил группы "Вагнер" в центре Соледара. Однако реальность поквартального контроля над местностью в Соледаре омрачается динамичным характером городских боев, и российские войска в течение нескольких месяцев в значительной степени пытались добиться значительных тактических успехов в районе Соледара, — говорится в отчете.

Фото/карта: Американский Институт изучения войны

Эксперты рассказали, что 10 января силы группы "Вагнера" продолжили наступление в Соледаре.

"Группа "Вагнера", вероятно, надеется развить недавние незначительные тактические успехи, направив в этот район больше элитных бойцов. На кадрах с геолокацией, опубликованных 9 января, видно, как силы группы "Вагнера" сражаются в центре Соледара. Группа Telegram, связанная с "Вагнером", 10 января опубликовала дополнительные кадры сил группы "Вагнер" у здания городской администрации в центре Соледара и заявила, что НДП работает над укреплением позиций в этом районе", — отметили эксперты и добавили, что официальные подтверждения о захвате Соледара оккупантами нет.

Бои за Соледар

В Соледаре Донецкой области ситуация – критическая. Позиции и здания переходят из рук в руки, а подразделения не могут отслеживать рост числа погибших.

11 января представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что Соледар не находится под контролем российской армии.

Ранее советник ОП Алексей Арестович сообщил, что оккупанты взяли Соледар в полуохват, а трассу Бахмут-Соледар – под огневой контроль. Заместитель министра обороны Анна Маляр также сообщала о тяжелых боях за содержание Соледара.

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