Вооруженные силы России не в состоянии контролировать наемников с глобального юга. По информации партизан, кубинские наемники, воюющие на Покровском направлении в составе 428-го мотострелкового полка, ликвидировали своего командира. Причиной стали постоянные унижения, побои и отнимание зарплаты у солдат-наемников из Латинской Америки.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

По данным движения, непосредственные исполнители, ликвидировавшие российского командира, уже этапированы в Ростовскую область РФ.

В частности, командование полка обратилось в Генштаб с просьбой заменить иностранных наемников российскими солдатами. Партизаны добавили, что их агент и дальше будет следить за ситуацией и информировать о новых деталях.

"Можем заключить, что такие ситуации возникают время от времени, но они не становятся публичными. Российское руководство не жалеет жизни даже своих граждан, не говоря уже об иностранцах. Подумайте дважды, прежде чем решиться на такие подработки", — предупредили партизаны.

Напомним, россияне все активнее привлекают наемников-иностранцев воевать против Украины. Но часто на поле боя те оказываются без знания языка, не проходят учения. Нередко наемники сами сдаются в плен, понимая, что на передовой проживут считанные часы.

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