Оккупанты не могут нанести массированный ракетный удар по всей территории Украины — Жданов

Российские оккупанты не могут нанести массированный ракетный удар по всей территории Украины.

Россияне, из-за того, что не залетают своей авиацией в наше воздушное пространство, не могут нанести массированный ракетный удар по всей территории Украины.

Об этом "24 каналу" сообщил военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, сейчас россияне мстят украинцам за успехи на фронте, поэтому обстреливают наши территории из РСЗО. Главная цель оккупантов – посеять хаос и панику среди мирного населения.

“Удары по инфраструктуре нуждаются в высокоточных ракетах, а их, как я понимаю – все меньше и меньше. На мой взгляд, россияне не могут нанести удар одновременно по всей украинской критической инфраструктуре”, – подчеркнул военный эксперт.

Также он добавил, что россияне начали пугать Польшу, что нанесут удар по аэродрому, чтобы остановить поставки Украине оружие. Однако для этого нужно будет разбомбить и всю железнодорожную дорогу.

"А Польша – член НАТО и ударив по ней, вы заигрываете со всем Альянсом, который может ответить", – резюмировал Жданов.

Напомним, что Воздушные силы ВСУ на юге "демилитаризовали" два вражеских вертолета.

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