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Оккупанты не могут нанести массированный ракетный удар по всей территории Украины — Жданов

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Оккупанты не могут нанести массированный ракетный удар по всей территории Украины — Жданов

РСЗО "Смерч" / Фото: Министерство обороны России

Российские оккупанты не могут нанести массированный ракетный удар по всей территории Украины.

Россияне, из-за того, что не залетают своей авиацией в наше воздушное пространство, не могут нанести массированный ракетный удар по всей территории Украины.

Об этом "24 каналу" сообщил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, сейчас россияне мстят украинцам за успехи на фронте, поэтому обстреливают наши территории из РСЗО. Главная цель оккупантов – посеять хаос и панику среди мирного населения.

“Удары по инфраструктуре нуждаются в высокоточных ракетах, а их, как я понимаю – все меньше и меньше. На мой взгляд, россияне не могут нанести удар одновременно по всей украинской критической инфраструктуре”, – подчеркнул военный эксперт.

Также он добавил, что россияне начали пугать Польшу, что нанесут удар по аэродрому, чтобы остановить поставки Украине оружие. Однако для этого нужно будет разбомбить и всю железнодорожную дорогу.

"А Польша – член НАТО и ударив по ней, вы заигрываете со всем Альянсом, который может ответить", – резюмировал Жданов.

Напомним, что Воздушные силы ВСУ на юге "демилитаризовали" два вражеских вертолета.

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Дата публикации
Просмотры
1101
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