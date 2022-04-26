Оккупанты не могут ни сорвать, ни замедлить железнодорожные поставки в Украине — Арестович

Оккупанты не могут ни сорвать, ни замедлить железнодорожные поставки в Украине — Арестович

Алексей Арестович рассказал, как влияют обстрелы оккупантов по железнодорожной инфраструктуре, и контролируется ли ситуация.

Алексей Арестович заявил, что попытки России повредить железнодорожную инфраструктуру в Украине – бесполезны. Те потери, которые они наносят, восстанавливаются через сутки, за двое-трое.

Об этом советник главы Офиса президента сказал в эфире 24 канала.

"Смотрите, средствами, которые есть в Российской Федерации, а именно – крылатыми ракетами воздушного базирования или "Искандерами", невозможно сорвать железнодорожные поставки в Украине, даже замедлить невозможно", — отметил он.

Он подчеркнул, что россияне "бросают в топку" последние резервы российской армии и российская армия выполняет нелепые приказы российского политического руководства, заранее зная, что не получится.

"То есть российским генералам не хватает смелости выйти и сказать, что не получится, что прекратите убивать людей и сохраните что-нибудь для России. В России от Калининграда до Курил нет войск. Вот сейчас талибы пойдут в наступление, все, у них нечем останавливать. Все десять армий здесь. Ну, у меня даже иногда впечатление, что Путин — шпион, американский, или китайский, задача которого развалить Россию. Поэтому так эффективно, как это делает он, я вообще не могу представить, чтобы кто-то мог так ловко уничтожать Россию как государство", — подчеркнул Арестович.

Напомним, в МВД объяснили, почему россияне увеличили удары по железной дороге Украины.

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