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Оккупанты не могут пойти в наступление на правом берегу Днепра: военный эксперт рассказал о ресурсах россиян

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Оккупанты не могут пойти в наступление на правом берегу Днепра: военный эксперт рассказал о ресурсах россиян

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Там образовался "мешок". Важно только этот мешочек завязать.

Враг не может пойти в наступление на правом берегу Днепра, таких ресурсов у него нет.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник во время телемарафона.

"Огненный контроль – на нашей стороне. На мой взгляд, там сложился "мешок". Важно только этот мешочек завязать", – сказал эксперт.

По его словам, "накинутая удавка, потихоньку нужно стягивать. Сейчас там сложилась классическая ситуация — "тактика малых порезов". А на самом деле — физическое истощение противника.

"Воюет не танк, и не пушка, воюет человек, а оружие – только инструмент. Человек устает. Думаю, точка абсолютного истощения группировки на правом берегу Днепра обязательно придет: через несколько дней, недель, а возможно через несколько месяцев. Торопиться нам никак. Каждый наш шаг должен строиться исключительно на здравом смысле, на стратегической терпеливости и понимании, что нас солдат бесценен», – отметил он.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что на месте массовых захоронений людей в деоккупированном Изюме расположены 450 могил.

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Дата публикации
Просмотры
2412
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