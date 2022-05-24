Оккупанты не оставляют попыток окружить Лисичанск и Северодонецк: за сутки ВСУ отбили 16 атак врага

Армия Российской Федерации сконцентрировала усилия на проведении наступательной операции в Луганской области.
Оккупанты государства-террориста во время наступления планируют оцепить Лисичанск и Северодонецк. Кроме того, при поддержке артиллерии россияне ведут штурмовые действия в направлениях Тошковки и Устиновки вблизи Лисичанска.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
За минувшие сутки на Донбассе было отбито 16 атак россиян, уничтожены восемь танков, двадцать две единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль.
Подразделения ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".
Напомним, начались 90-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг обстреливает ВСУ вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 24 мая.
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