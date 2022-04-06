Оккупанты не оставляют попыток штурма города: какая ситуация в Мариуполе утром 6 апреля

Что происходит в Мариуполе.
Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Оккупанты не оставляют попыток штурма города. Украинские защитники сорок вторые сутки держат героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков.
ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 5 апреля.
- Арестович рассказал, что для РФ Мариуполь имеет ключевое значение
"В Мариуполе определенное затишье. Враг истощился, но он накапливает резерв, чтобы пойти в новое масштабное наступление. Туда опрокидывают последний резерв армии России — Мариуполь имеет для них ключевое значение", — отметил Арестович.
Также он добавил, что украинские войска держат в Мариуполе капитальное сооружение – настоящую крепость, взять которую будет очень непросто.
- Помогали разрушать город: депутаты от "ОПЗЖ" в Мариуполе были информаторами вражеской армии
Мариупольские депутаты от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" оказывали информационную поддержку оккупационной вражеской армии, фактически корректируя огонь, которым была уничтожена критическая инфраструктура города, что привело к гуманитарной катастрофе.
- Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину: СБУ
"По имеющимся данным, оккупанты готовят масштабную фальсификацию: планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими же россиянами, и представить их, как массовых жертв украинских войск. Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы "украинцы используют мирных жителей, как живой щит". Хотя это откровенный бред.
На самом деле, именно российские войска уничтожают мариупольцев – еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах", — говорят в СБУ.
- Мэр Мариуполя назвал сумму, необходимую для восстановления города после оккупантов
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что восстановление разрушенного российскими войсками города после победы Украины в войне обойдется, по меньшей мере, в 11,5 млрд долларов. Он считает, что на восстановление Мариуполя следует брать средства из замороженных из-за санкций счетов граждан РФ.
- 14-летняя Алена из Мариуполя две недели с семьей прожила под обстрелами и снимала все для родственников в Донецке
День за днем Алена снимала немного видео – как они выживают и что происходит вокруг. "Снимать я начала где-то пятого марта, мне стало скучно — просто потому что решила показать родственникам. Дядям, тетям, бабушкам, дедушке, которые в Донецке. Чтобы посмотрели, в каких ситуациях мы были", — говорит девочка.
- Арестович описал дальнейшие действия России в Мариуполе и зоне ООС
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас российские войска сконцентрируются на попытке захватить Мариуполь и оцепить украинские войска в зоне ООС. Потому что президенту РФ Владимиру Путину нужно показать россиянам хоть какую-то победу.
- Российские оккупанты обстреливают Мариупольский порт: есть раненые
Российские военные обстреляли судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся у одного из причалов Мариуполя. Из-за пробоины гражданское судно тонет в порту.
Напомним, российские оккупанты продолжают блокировать и обстреливать из артиллерии Харьков, не оставляют попыток штурма Мариуполя. Успеха не имеют. Враг также активно применяет запретные международным гуманитарным правом боеприпасы.
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