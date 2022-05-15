Оккупанты не прекращают наступление на востоке и собирают 2500 резервистов на границе — Генштаб

Оккупанты не прекращают наступление на востоке и собирают 2500 резервистов на границе — Генштаб

В Генштабе доложили о ситуации на фронте на 81-ые сутки войны.

На 81-ые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, Херсонской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

"Командование вооруженных сил российской федерации пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов. На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка к двум с половиной тысячам резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что на Харьковском направлении российские оккупанты основные усилия сосредотачивали на удержании занятых позиций. Захватчики делают все, чтобы не допустить продвижение наших войск к государственной границе Украины.

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