Оккупанты не прекращают обстреливать Харьковщину: как прошли сутки в области

За прошедшие сутки, 14 ноября, российская армия обстреливала мирное население городов и сел Чугуевского, Купянского и Харьковского районов, что рядом с линией столкновения. В Купянском районе ранения получили две женщины 66 и 62 лет и мужчина 50 лет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Волчанских Хуторах Чугуевского района в результате обстрелов повреждены несколько частных домовладений. Из-за обстрелов россиян в селе Болдыревка Купянского района горели склады с зерном.

В понедельник в Харьковской области на минах взорвались четверо мирных жителей. Пострадали три железнодорожника и один энергетик. Подорвавшихся у железнодорожной станции Цуповка работников госпитализировали с ранениями. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. 41-летний электромонтер "Харьковоблэнерго" также оказался в больнице. Его состояние среднее.

"В очередной раз призываю всех помнить об опасности от мин и неразорванных боеприпасов. Будьте максимально осторожны и внимательны", — подчеркнул Синегубов.

По его словам, в течение 14 ноября пиротехники ГСЧС обезвредили 141 взрывоопасный предмет. Впрочем, минная опасность все еще очень высока.

Напомним, утром 15 ноября российская армия ударила четырьмя ракетами по пригороду Запорожья. Вероятно, были применены ракеты С-300.

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