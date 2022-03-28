Оккупанты не прекращают обстреливать Киевщину: где самые большие разрушения и какие направления под прицелом россиян

Оккупанты не прекращают обстреливать Киевщину: где самые большие разрушения и какие направления под прицелом россиян

В Киевской области — более 40 вражеских обстрелов в сутки.

В Киевской области оккупанты за минувшие сутки 27 марта 40 раз обстреливали жилые массивы и социальную инфраструктуру.

О ситуации в Киевской области по состоянию на 28 марта рассказал глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.

Отмечается, что наибольшие разрушения в результате обстрелов российских войск получили районы:

Бучанский (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская громады),

Броварской (Великодимерская громада),

Вышгородский (Дымерская, Иванковская громады)

Самые опасные направления:

Житомирская трасса,

Буча – Ирпень – Гостомель,

Немешаево,

Дмитровская громада,

Макаровская громада,

север Вышгородского района

территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад.

"Белоцерковский, Фастовский и Обуховский районы. Ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов", — говорит глава ОВА.

Бориспольский район

На территории Золочевской громады рухнули обломки сбитой вражеской ракеты на садовый дом. Жертв нет.

Бучаский район

Макаровская, Ирпенская, Гостомельская громады – обстрелы.

Села Петрушки, Шпитьки, Святопетровское – обстрелы.

Борщаговская и Вишневская громады – ракетные удары.

Бородянская, Гостомельская, Дмитровская громады – перемещение врага.

Бучанская и Немишаевская громады – враг окопался.

Практически во всех громадах района разрушена инфраструктура.

Броварской район

В Барышевской, Калитянской и Великодымерской громадах – вражеская техника.

Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.

Вышгородский район

В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа.

Славутич полностью изолирован.

Напомним, часть Киева из-за обстрелов снова осталась без света.

Читайте также: