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Оккупанты не прекращают обстреливать Киевщину: где самые большие разрушения и какие направления под прицелом россиян

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Оккупанты не прекращают обстреливать Киевщину: где самые большие разрушения и какие направления под прицелом россиян

gettyimages.com

В Киевской области — более 40 вражеских обстрелов в сутки.

В Киевской области оккупанты за минувшие сутки 27 марта 40 раз обстреливали жилые массивы и социальную инфраструктуру.

О ситуации в Киевской области по состоянию на 28 марта рассказал глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.

Отмечается, что наибольшие разрушения в результате обстрелов российских войск получили районы:

  • Бучанский (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская громады),
  • Броварской (Великодимерская громада),
  • Вышгородский (Дымерская, Иванковская громады)

Самые опасные направления:

  • Житомирская трасса,
  • Буча – Ирпень – Гостомель,
  • Немешаево,
  • Дмитровская громада,
  • Макаровская громада,
  • север Вышгородского района
  • территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад.

"Белоцерковский, Фастовский и Обуховский районы. Ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов", — говорит глава ОВА.

Бориспольский район

На территории Золочевской громады рухнули обломки сбитой вражеской ракеты на садовый дом. Жертв нет.

Бучаский район

  • Макаровская, Ирпенская, Гостомельская громады – обстрелы.
  • Села Петрушки, Шпитьки, Святопетровское – обстрелы.
  • Борщаговская и Вишневская громады – ракетные удары.
  • Бородянская, Гостомельская, Дмитровская громады – перемещение врага.
  • Бучанская и Немишаевская громады – враг окопался.
  • Практически во всех громадах района разрушена инфраструктура.

Броварской район

  • В Барышевской, Калитянской и Великодымерской громадах – вражеская техника.
  • Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.

Вышгородский район

  • В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа.
  • Славутич полностью изолирован.

Напомним, часть Киева из-за обстрелов снова осталась без света.

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