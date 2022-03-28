Оккупанты не прекращают обстреливать Киевщину: где самые большие разрушения и какие направления под прицелом россиян

В Киевской области — более 40 вражеских обстрелов в сутки.
В Киевской области оккупанты за минувшие сутки 27 марта 40 раз обстреливали жилые массивы и социальную инфраструктуру.
О ситуации в Киевской области по состоянию на 28 марта рассказал глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.
Отмечается, что наибольшие разрушения в результате обстрелов российских войск получили районы:
- Бучанский (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская громады),
- Броварской (Великодимерская громада),
- Вышгородский (Дымерская, Иванковская громады)
Самые опасные направления:
- Житомирская трасса,
- Буча – Ирпень – Гостомель,
- Немешаево,
- Дмитровская громада,
- Макаровская громада,
- север Вышгородского района
- территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад.
"Белоцерковский, Фастовский и Обуховский районы. Ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов", — говорит глава ОВА.
Бориспольский район
На территории Золочевской громады рухнули обломки сбитой вражеской ракеты на садовый дом. Жертв нет.
Бучаский район
- Макаровская, Ирпенская, Гостомельская громады – обстрелы.
- Села Петрушки, Шпитьки, Святопетровское – обстрелы.
- Борщаговская и Вишневская громады – ракетные удары.
- Бородянская, Гостомельская, Дмитровская громады – перемещение врага.
- Бучанская и Немишаевская громады – враг окопался.
- Практически во всех громадах района разрушена инфраструктура.
Броварской район
- В Барышевской, Калитянской и Великодымерской громадах – вражеская техника.
- Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.
Вышгородский район
- В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа.
- Славутич полностью изолирован.
Напомним, часть Киева из-за обстрелов снова осталась без света.
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