Оккупанты не прекращают обстреливать приграничье Сумщины из минометов и ствольной артиллерии

Потерь среди личного состава и техники, к счастью, нет. О потерях среди местного населения информация не поступала.

Оккупанты не прекращают обстреливать приграничье Сумской области из минометов и ствольной артиллерии.

Об этом сообщает оперативное командование "Північ" 11 февраля.

С 11:50 до 12:58 сообщили о 17 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Нововасильевка. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 13:30 до 13:55 сообщили об 11 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Нововасильевка. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 14:15 до 14:35 сообщили о восьми приходах, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Нововасильевка. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 16:25 до 16:35 поступила информация о шести приходах, вероятно из ствольной артиллерии, по н.п. Волковка. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, россияне хаотично обстреляли населенный пункт Ворожба в Сумской области. Попали в железную дорогу и жилые дома. Также повреждения получили газопровод и электросети. Местные жители чудом уцелели после обстрела своего дома.

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