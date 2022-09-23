Оккупанты не прекращают обстрелы из танков, минометов и артиллерии, на юге огневого воздействия подверглись 37 населенных пунктов — Генштаб

В Генштабе ВСУ сообщили текущую ситуацию на фронте по состоянию на 23 сентября.

Оккупанты традиционно обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения и проводят воздушную разведку.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 23 сентября.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии :

на Северском направлении – в районе населенных пунктов Шалыгино, Волфине, Ездецкое и Миропольское Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Глубокое, Стрелеча, Мороховец, Веселое, Сотницкий Казачок, Волчанск, Гатище, Двухлетняя, Гусинка, Каменка, Купянск, Артельное, Осиново и Михуватка;

на Краматорском направлении – Богородичное, Яцковка, Яровая, Татьяновка, Святогорск, Пришиб, Славянск, Платоновка, Донецкое, Сидорово, Закотное, Озерное, Щуровое и Райгородок;

на Бахмутском направлении – Северск, Спорное, Звановка, Николаевка, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Веселое, Белогоровка, Розовка, Зайцево, Яковлевка, Майорск;

на Авдеевском направлении – Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опросное, Марьинка, Водяное и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не проводил, в то же время совершил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Времевка, Павловка, Малая Токмачка, Новомосковск, Новосибирск, Новоселовка, Гуляйпольское

На Южнобужском направлении огневого воздействия подверглись более 37 населенных пунктов.

Напомним, что Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 3 надводных и 1 подводный носители крылатых ракет.