Оккупанты не прекращают попыток форсировать Днепр: журналистка рассказала о способах врага

Российские захватчики не прекращают попыток форсировать Днепр в Херсонской области и используют для достижения данной цели несколько способов.

Об этом в эфире Эспрессо заявила херсонская журналистка, редактор издания Кавун.City Евгения Вирлич.

Она заявила, что, по ее информации, в данном регионе бои ведутся на постоянной основе.

Это слышат жители города. Это постоянно слышно, особенно, если учесть, что очень большая часть города расположена вдоль Днепра. Это очень хорошо слышно и можно различить даже где именно это происходит. Они не прекращают попыток форсировать Днепр тем или иным способом. у них тоже несколько. Они пытаются форсировать его в нескольких местах. очень страшно, и в этих местностях, где они простреливают, очень часто пытаются именно там под занавесом обстрелов двигаться вперед", — отметила она.

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Кроме того, российские захватчики усиливают так называемые меры безопасности на левобережье Херсонщины, понимая, что тамошнее население настроено к ним не дружественно.

"Поэтому они (россияне, – ред.) выключают связь, они лишний раз проверяют местных, они продолжают грабить местных непосредственно неподалеку от зоны обстрела там 10-15 километров. Они запугивают своими же обстрелами местных для того, чтобы переключить внимание и чтобы не обращали внимание на то, что они усиливают свое движение", – рассказала журналистка.

Вирлыч рассказала, что враг может намеренно создавать проблемы со светом в Каховке, чтобы ограничить местному населению доступ к связи.

"Где-то неделю назад мы заметили, и наши коллеги тоже, ведущие, например, крымские паблики, заметили опрокидывание техники из Керченского направления в сторону Херсонщины. И также мы там замечали определенное движение в районе Каховки, Олешек. В Каховке очень большие проблемы со светом, и, скорее всего, россияне умышленно эти проблемы совершают, чтобы и связь лежал, чтобы лишний раз не сообщали об их движениях. И это все свидетельствует о том, что они в очередной раз пытаются продвинуться вперед в сторону правого берега", — добавила Евгения Вирлич.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области полицейский автомобиль взорвался на мини во время эвакуации больного.

Также мы информировали, что командование ВС РФ на левом берегу Херсона пытает отказников.

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