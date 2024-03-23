Оккупанты не прекращают штурмы позиций ВСУ: Гуменюк о ситуации возле Крынок

Российская армия не прекращает штурмовые действия, а также продолжает давить и на плацдарм в районе Крынок в Херсонской области. в течение суток оккупанты провели два штурма.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, в целом захватчики продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины на Запорожском направлении. За сутки до 10 штурмов были отбиты подразделениями юга.

"В нашей зоне ответственности там, где обустроен плацдарм, позиции остаются за нами. Мы продолжаем отбивать штурмы. Если в позапрошлые сутки враг ни разу не смог собрать силы на этом направлении, то в эти боевые сутки они дважды штурмовали наши позиции. Нам удалось их отбить и продолжаем закрепление на этом участке", — добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ в Херсонской области проводят прикрытые операции и срывают попытки оккупантов идти в Днепр. По его словам, Крынок уже нет как населенного пункта, осталось только название.

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