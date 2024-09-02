Оккупанты не продолжили движение на Покровск: эксперт объяснил, почему они остановились

Российская армия вроде бы не продолжила движение на Покровск Донецкой области, а формирует южный фланг.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире Эспрессо.

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По его мнению, если бы россияне продолжили продвижение на город, то рисковали попасть в полное окружение.

"Противник сейчас формирует южный фланг. Потому что если бы он продолжил движение на Покровск, то южный фланг у него вообще остался бы не защищенным. Враг рисковал, что в какой-то момент его передовые подразделения могли бы быть отрезанными от основных сил армии РФ, что повлекло бы окружение тех подразделений. А это большое количество личного состава, техники и так далее. Поэтому россияне и начали сейчас формировать южный фланг, то есть выход на реку Лозовая, выход на горняк и, конечно, контроль над городом Селидово", - рассказал Коваленко.

По его словам, в настоящее время оккупанты уперлись в Селидово.

"Оккупанты там сейчас не имеют какого-то феноменального успеха. После того, как они, чем нож сквозь масло, проходили от Очеретиного до Новогродовки, то сейчас российские войска уперлись в Селидово, что может быть для них серьезной преградой на длительное время", — резюмировал эксперт.

Ситуация в Покровском направлении. ФОТО: DeepState

Напомним, по информации местных властей, Покровск готовят к обороне.

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