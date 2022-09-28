Оккупанты не продвигаются на юге: Гуменюк рассказала почему

Оккупанты агрессорки России просто не могут продвигаться. Сейчас они держатся за границы обороны, которые им удалось обустроить.

Об этом рассказала спикер оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк, пишет РБК.Украина.

По ее словам, речь идет об обустройстве оборонных рубежей с использованием железобетонных конструкций.

"В Херсонской области, на нашем направлении, поскольку это открытая поверхность, это бескрайние степи, где спрятаться не за чем, лесов очень мало. Поэтому они используют те укрепления, которые строили очень долго, исключительно в оборонном режиме", — подчеркнула Гуменюк.

Как сообщалось, за последние дни украинские защитники активизировали контрнаступление на северо-востоке страны. ВСУ продвигаются по меньшей мере по двум направлениям к востоку от рек Оскол и Северский Донец, где силы украинские военные группировались после предварительного контрнаступления в начале месяца.

Читайте также: