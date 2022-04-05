Оккупанты не прослушивают телефонные разговоры украинцев — Госспецсвязи об очередном фейке РФ

Оккупанты не прослушивают телефонные разговоры украинцев — Госспецсвязи об очередном фейке РФ

Цель таких фейков – запугать украинцев, а также прекратить сообщать информацию о местах передвижения вражеской техники.

Российские оккупанты не имеют возможности прослушивать телефонные разговоры украинцев.

Об этом рассказал глава Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Юрий Щиголь в интервью изданию "Сегодня".

"Пока у нас нет никаких подтверждений о способности российских военных прослушивать разговоры украинцев", — отметил Щиголь.

Он заверил, что такие заявления неприятеля являются фейками и частью информационно-психологических операций. Их цель – запугать украинцев, а также заставить прекратить сообщать информацию о местах передвижения вражеской техники.

По словам главы Госспецсвязи, это не единственный случай распространения среди граждан дезинформации.

"Вспомним пример, когда было распространено фейковое сообщение, что ночью украинцам будут звонить по телефону с неизвестных номеров с целью наведения целей для авиабомбардировки, и якобы совет — отключить телефоны. Конечно, оно оказалось неправдой", — пояснил он.

Также Щиголь объяснил, почему в Украине отказались от решения запрета звонков с украинских сим-карт до абонентов российских операторов.

"Это позволило прослушивать разговоры росийских военных, чьи системы связи оказались недееспособными, и получать множество крайне важной для нашей борьбы с агрессором информации", — сказал глава Госспецсвязи.

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