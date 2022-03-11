Оккупанты не смогли проехать по полям и убежали: ВСУ захватили российские танки

Теперь российские танки на вооружении в ВСУ.
Российские оккупанты танками не смогли проехать полями, а потому скрылись, оставив свою технику.
Об этом сообщили ВСУ.
"Российские танки не смогли проехать по украинским распаханным полям и застряли. Экипажи врага в панике под обстрелами украинских защитников бросили совершенно новую технику. Теперь ее овладевает пехота и уже использует вражескую технику против ее бывших владельцев", — говорится в сообщении.
Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин начал "репрессии" против 5 службы ФСБ, которая информировала его о ситуации в Украине.
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