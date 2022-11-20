Оккупанты не смогли взять Киев и потерпели ряд поражений в Украине: в ВСУ раскрыли новые цели россиян

Российская оккупационная армия в первую очередь нацелена захватить Луганскую и Донецкую области, после чего в планах оккупантов — Запорожская область.

Об этом сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"После того, как враг потерпел неудачу в стратегических планах, не смог взять Киев, потерпел поражение на Харьковском, Лиманском, и Херсонском направлениях, ему остается на тактическом уровне одерживать какие-то победы. Так как на протяжении всей войны и даже раньше одним из нарративов российской пропаганды звучало "освобождение народа Донбасса", неизвестного никому раньше, то понятно, что они хотят выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. И, следовательно, если бы они вышли на эти границы, они бы и дальше захотели захватить полностью Запорожскую область", — пояснил он.

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В то же время Череватый подчеркнул, что украинские воины и дальше будут противостоять оккупантам, срывая их захватнические планы. Кроме того, по его данным, уже 12 населенных пунктов Луганской области освобождены от российских захватчиков.

"Конечно, что это требует сосредоточения наших усилий. Более того, в Луганской области враг уже терпит поражение. Уже 12 населенных пунктов под украинским флагом. И во многом там инициатива за нами", — рассказал спикер Восточной группировки войск.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ситуация сложная по всему фронту, однако особенно тяжело в Донецкой области. Он отметил, что активность оккупантов там сохраняется на сверхвысоком уровне: десятки атак ежесуточно.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак выразил сомнение, что война в Украине закончится весной 2023 года Ермак уточнил, что он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией, но это точно произойдет.

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